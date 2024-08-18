На Чернігівщині місцеві підв’язують розсаду табличками «Небезпечно, міни!»

На Чернігівщині місцеві жител використовують таблички «Небезпечно, міни!» для підв’язування городини.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«Заміновані помідори»: на Чернігівщині місцеві підв’язують розсаду табличками «Небезпечно, міни!». Сапери у шоці та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки», – повідомили у ДСНС.

на Чернігівщині місцеві підв’язують розсаду табличками «Небезпечно, міни!»

Як триває розмінування Миколаївщини?

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.