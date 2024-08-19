Миколаїв, архівне фото: «НикВести»

Сьогодні, 19 серпня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 10:00 ранку до 13:00 вечора за адресами:

вул. Миколаївська;

вул. Паркова;

вул. Театральна;

вул. Олега Бондаренка;

вул. Братська;

пр. Миру;

вул. Заводська;

вул. Турбінна;

пров. Сонячний;

вул. Буревісника;

вул. Яворницького;

вул. Соколина;

пров. Буревісника;

вул. Аеродромна;

вул. Передова;

вул. Будівельників;

вул. Авангардна;

вул. 1 Наскрізна;

вул. 2 Наскрізна;

вул. 3 Ялтинська;

вул. 4 Ялтинська;

вул. 5 Ялтинська;

вул. 7 Ялтинська;

вул. Ялти;

вул. 2 Ялтинська;

пров. Передовий;

пров. Південний;

вул. Залізнична;

пров. Авангардний;

пров. Залізничний;

пров. Будівельників;

пров. Місцевий

вул. Південна;

пр. Богоявленський;

Ст ім. 61 Комунара;

вул. Космонавтів;

пров. Труда;

пров. Весняний.

Також електроенергія буде відсутня з 09:30 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пр.Центральний;

вул. Олексія Вадатурського;

вул. Павла Скоропадського.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Миколаївська;

вул. Театральна;

вул. Паркова;

пров. Авіаційний;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Леваневців;

вул. Спортивна.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Перспективний;

пров. Переможців;

пров. Сніжний;

вул. М. Скорика;

вул. Матвіївська;

вул. Верхня;

пров. Тепличний.

Нагадаємо, що графіки погодинних вимкнень електроенергії не застосовувались для населення і промисловості України від 30 липня. Сьогодні, 19 серпня, у Миколаєві та області планують застосовувати одну чергу відключень з 17:00 до 21:00.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.