Миколаївці попросили привести до ладу місце біля пункту видачі питної води.

Про це написала місцева жителька Олена Дробот у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«Приведіть до ладу під'їзд (прохід) на пункті видачі питної води за адресою Генерала Олекси Алмазова, 51А. Влітку пилюка, восени та взимку — болото», — поскаржилась жінка.

Також нижче під дописом вона додала коментар:

«Забула дописати, щоб прибрали колючий дріт біля автоматів. Ми ж люди, а не худоба».

Пункт видачі питної води, фото: Олена Дробот Пункт видачі питної води, фото: Олена Дробот

Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води. Актуальний перелік адрес, де можна набрати воду за посилання.