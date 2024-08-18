Миколаївці попросили привести до ладу місце біля пункту видачі питної води.
Про це написала місцева жителька Олена Дробот у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
«Приведіть до ладу під'їзд (прохід) на пункті видачі питної води за адресою Генерала Олекси Алмазова, 51А. Влітку пилюка, восени та взимку — болото», — поскаржилась жінка.
Також нижче під дописом вона додала коментар:
«Забула дописати, щоб прибрали колючий дріт біля автоматів. Ми ж люди, а не худоба».
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води. Актуальний перелік адрес, де можна набрати воду за посилання.
Миколаївці попросили привести до ладу місце біля пункту видачі питної води.
Про це написала місцева жителька Олена Дробот у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
«Приведіть до ладу під'їзд (прохід) на пункті видачі питної води за адресою Генерала Олекси Алмазова, 51А. Влітку пилюка, восени та взимку — болото», — поскаржилась жінка.
Також нижче під дописом вона додала коментар:
«Забула дописати, щоб прибрали колючий дріт біля автоматів. Ми ж люди, а не худоба».
Нагадаємо, в Інгульському районі Миколаєва запрацювала нова точка безкоштовної видачі очищеної води. Актуальний перелік адрес, де можна набрати воду за посилання.