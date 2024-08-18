Жителі Інгульського району Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище по вулиці Південна, 76.
Таке звернення місцевий мешканець опублікував у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
«Просимо прибирати стихійне сміттєзвалище по вулиці Південна, 76», — написав Дмитро Барнабас.
Чоловік опублікував фотографії території, де утворилось сміттєзвалище.
Нагадаємо, миколаївці скаржаться, що в Інгульському районі за адресою вулиця Генерала Свиридова, 7 не прибирають сміття та територію.
Жителі Інгульського району Миколаєва просять прибрати сміттєзвалище по вулиці Південна, 76.
Таке звернення місцевий мешканець опублікував у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».
«Просимо прибирати стихійне сміттєзвалище по вулиці Південна, 76», — написав Дмитро Барнабас.
Чоловік опублікував фотографії території, де утворилось сміттєзвалище.
Нагадаємо, миколаївці скаржаться, що в Інгульському районі за адресою вулиця Генерала Свиридова, 7 не прибирають сміття та територію.