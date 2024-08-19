У Північній Ірландії мешканці 450 будинків були змушені евакуюватися на кілька днів після того, як в районі знайшли предмет, схожий на нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє SkyNews.

Під час будівельних робіт у Ньютаунардз, графство Даун, виявили підозрілий об'єкт, схожий на нерозірвану стару бомбу.

Згодом поліція повідомила, що варто евакуювати мешканців 450 найближчих будинків, попередивши, що операція може тривати кілька днів.

«Це чимало домівок, і ми вдячні мешканцям за терпіння та розуміння… Забезпечити безпеку людей – це головне, і ми не будемо йти ні на які ризики», – прокоментував головний завідувач округу Джонстон Макдавелл.

Нагадаємо, через удар безпілотника, який вдарив по дорозі біля території АЕС, ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується.