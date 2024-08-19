Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Росіяни за минулу добу обстріляли 16 громад та Херсон, унаслідок влучань пораненя отримали троє людей, зруйновані приблизно 50 приватних будинків.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Станіслав, Понятівка, Томина Балка, Нова Кам'янка, Дудчани, Львове, Новокаїри, Михайлівка, Хрещенівка, Миколаївка і місто Херсон.

Олександр Прокудін наголосив, що через російську агресію три людини дістали поранення.

За даними ОВА, російські військові поцілили в освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 49 приватних будинків. Також росіяни пошкодили газопровід, господарські будівлі, автобус і приватні автомобілі та сільгосптехніку.

Нагадаємо, в Антонівці на Херсонщині росіяни знищили єдину в області «зелену школу», збудовану за підтримки іноземних партнерів за європейськими принципами енергоощадження.

Також у неділю, 18 серпня, територія Миколаївської області шість разів зазнала обстрілів з боку російської армії. Впродовж дня дронами типу FPV окупанти атакували Куцурубську громаду, а пізно увечері завдали артилерійського обстрілу.