Відкриття памʼятних дошок, фото: Ратуша

Директорку однієї зі шкіл в Одесі відсторонили від роботи за відмову встановити на будівлі навчального закладу меморіальну дошку у памʼять загиблому воїну.

Про інцидент повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Зі слів посадовиці, родина загиблого військовослужбовця під час акції 15 серпня повідомила їй про те, що їм відмовлено у проханні встановити меморіальну дошку.

Після цього директорку закладу було тимчасово відсторонено від роботи, повідомила Олена Буйневич.

— Мої вибачення дружина прийняла. Працюємо зі школою. Наразі керівника відсторонено, до повного зʼясування ситуації. З усіма колегами повторно проговорили, як діяти. Трохи пізніше пропишу публічно для загалу. Це дуже боляче визнавати. Але на те ми і живі люди, щоб виправляти свої гріхи, — написала посадовиця.

У коментарі Суспільне.Одеса, дружина загиблого Андрія Тихомірова Наталія Привезенцева розповіла, що чоловік загинув під час бойового завдання, закривши собою побратимів. Наразі на будівлі школи на Михайлівській площі, де навчався воїн, вже є встановлені дошки іншим загиблим бійцям, однак їй все одно відмовили, посилаючись на моральний стан дітей.

— Я прийшла з усіма його свідоцтвами, атестатами, що він навчався, що він закінчив школу, до директора школи. Прошу: «Будь ласка, дозвольте мені встановити дошку моєму чоловіку, який загинув». Розповідаю всю нашу історію. На що мені директор сказала: «Ви що, не бачите, у нас вже є таблички». Я кажу: «Бачу, та буде ще одна табличка». Вона мені сказала: «У нашій школі навчається 1200 учнів. І якщо буде багато табличок, чорних цих, це ж не кладовище. Вони будуть нагнітати моральний стан наших учнів». Боже, ви себе чуєте? Ви навпаки повинні бути гордими за то, що в вашій школі вчилися справжні чоловіки, що вони пішли захищати свій дім, — роозповіла Наталія.

Нагадаємо, родини загиблих внаслідок ракетного удару по казармі в Миколаєві військовослужбовців просять віддати Росії довічно увʼязненого прокурора Геннадія Германа в обмін на полонених морпіхів.