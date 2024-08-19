В полі на Миколаївщині місцеві знайшли шість артилерійських снарядів. Фото: поліція Миколаївщини

В полі на Миколаївщині місцеві знайшли шість артилерійських снарядів калібру 120 міліметрів.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Снаряди лежали на полі біля одного з сіл Степівської громади. Небезпечну знахідку фахівці управління вибухотехнічної служби поліції знешкодили.

«Нагадуємо, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів не чіпайте знахідку та не підходьте до неї, проконтролюйте, щоб до вибухівки ніхто не підходив. Відійдіть на безпечну відстань та одразу телефонуйте до поліції за номером 102 або ж до рятувальників за номером 101», — нагадали правоохоронці.

В полі на Миколаївщині місцеві знайшли шість артилерійських снарядів. Фото: поліція Миколаївщини В полі на Миколаївщині місцеві знайшли шість артилерійських снарядів. Фото: поліція Миколаївщини

Нагадаємо, що протягом останніх шести місяців у прифронтових регіонах України сапери обстежили та очистили 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Читайте також матеріал «НикВести» «Саморозмінування: чому фермерам Миколаївщини та Херсонщини доводиться власноруч обстежувати свої землі».