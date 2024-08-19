ДТП на Буковині 18 серпня, фото: Нацполіція Чернівецької області

Пʼяний водій на вантажівці зіткнувся зі стовпом та втік з місця ДТП. Згодом його затримали та він напав на патрульну.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Чернівецької області.

За даними слідства, 18 серпня в селі Мольниця водій вантажівки зіткнувся з дорожнім стовпом та поїхав з місця аварії. Патрульні зупинили розшукувану вантажівку КамАЗ.

Зазначається, що під час спілкування із 42-річним водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру показав 1,94 проміле.

Згодом, під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції. Він напав на неї та намагався відібрати пістолет. Поліцейську госпіталізували.

Чоловіка затримали та склали щодо нього адмінпротокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані спʼяніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ДТП на Буковині 18 серпня, фото: Нацполіція Чернівецької області ДТП на Буковині 18 серпня, фото: Нацполіція Чернівецької області ДТП на Буковині 18 серпня, фото: Нацполіція Чернівецької області

Також слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня на трасі Київ-Одеса водійка легковика в’їхала в причеп вантажівки. Аварія сталася у Березівському районі за межами села Знамʼянка. Водійка та її 15-річна донька загинули на місці.