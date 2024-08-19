На одній з інтернет-платформ мешканець Миколаєва хотів придбати Volkswagen Passat. У результаті шахраї ошукали чоловіка на 95 тисяч гривень.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особу афериста, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що покупець кілька разів перераховував гроші нібито на сплату адміністративних послуг митної служби та за доставку автівки з іншої країни. Після того, як продавець в черговий раз не вийшов на зв’язок, заявник зрозумів, що мав справу з шахраями.
У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Якщо плануєте зробити покупку онлайн, поліцейські рекомендують:
Раніше у Миколаєві жінка хотіла придбати мотоцикл, але також перерахувала понад 100 тисяч гривень на рахунки шахраїв.
Також шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.
На одній з інтернет-платформ мешканець Миколаєва хотів придбати Volkswagen Passat. У результаті шахраї ошукали чоловіка на 95 тисяч гривень.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особу афериста, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що покупець кілька разів перераховував гроші нібито на сплату адміністративних послуг митної служби та за доставку автівки з іншої країни. Після того, як продавець в черговий раз не вийшов на зв’язок, заявник зрозумів, що мав справу з шахраями.
У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Якщо плануєте зробити покупку онлайн, поліцейські рекомендують:
Раніше у Миколаєві жінка хотіла придбати мотоцикл, але також перерахувала понад 100 тисяч гривень на рахунки шахраїв.
Також шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.