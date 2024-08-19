Шахраї в інтернеті, ілюстративне фото

На одній з інтернет-платформ мешканець Миколаєва хотів придбати Volkswagen Passat. У результаті шахраї ошукали чоловіка на 95 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особу афериста, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що покупець кілька разів перераховував гроші нібито на сплату адміністративних послуг митної служби та за доставку автівки з іншої країни. Після того, як продавець в черговий раз не вийшов на зв’язок, заявник зрозумів, що мав справу з шахраями.

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Якщо плануєте зробити покупку онлайн, поліцейські рекомендують:

завжди слід перевірити майданчик, на якому купуєте, намагайтесь замовляти у онлайн-магазинах та сайтах, які перевірені часом та відомі серед людей;

не розголошуйте інформацію про платіжну картку та не вводьте такі данні на сторонніх ресурсах, а саме: термін дії; код СVC2/ CVV2, ПІН-код;

якщо часто купуєте в інтернеті, краще оформити окрему банківську карту для цього і переказувати на цю карту виключно суму, необхідно для сплати за товар;

підключіть смс-інформування стосовно операцій з вашими платіжними картками.

Раніше у Миколаєві жінка хотіла придбати мотоцикл, але також перерахувала понад 100 тисяч гривень на рахунки шахраїв.

Також шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.