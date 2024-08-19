Через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.
Про це повідомили у Екологічній інспекції Південно-західного округу.
Нагадаємо, що у мікрорайоні Велика Корениха сталася пожежа на території асфальтного заводу. Майже з усіх районів Миколаєва спостерігався чорний стовп диму. Горіли суха трава та відпрацьовані шини. Пожежа тривала більше 5 годин, загалом вигоріло 4 гектари території.
«Інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря — 9️,6 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні екоінспекції.
Нагадаємо, що пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.
Як відомо, 10 та 11 серпня в Андріївському лісовому урочищі горіло 54 гектари лісу та 20 гектарів сухої трави та очерету. Вогонь швидко розповсюдився через поривчастий вітер знищивши лісові насадження, хвойний настил, суху траву та очерет.
Через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.
Про це повідомили у Екологічній інспекції Південно-західного округу.
Нагадаємо, що у мікрорайоні Велика Корениха сталася пожежа на території асфальтного заводу. Майже з усіх районів Миколаєва спостерігався чорний стовп диму. Горіли суха трава та відпрацьовані шини. Пожежа тривала більше 5 годин, загалом вигоріло 4 гектари території.
«Інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря — 9️,6 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні екоінспекції.
Нагадаємо, що пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.
Як відомо, 10 та 11 серпня в Андріївському лісовому урочищі горіло 54 гектари лісу та 20 гектарів сухої трави та очерету. Вогонь швидко розповсюдився через поривчастий вітер знищивши лісові насадження, хвойний настил, суху траву та очерет.