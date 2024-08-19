Пожежа у мікрорайоні Велика Корениха. Фото: ДСНС

Через пожежу у мікрорайоні Велика Корениха довкіллю завдано збитків на 9,6 мільйонів гривень. У повітря потрапили викиди забруднюючих речовин.

Про це повідомили у Екологічній інспекції Південно-західного округу.

Нагадаємо, що у мікрорайоні Велика Корениха сталася пожежа на території асфальтного заводу. Майже з усіх районів Миколаєва спостерігався чорний стовп диму. Горіли суха трава та відпрацьовані шини. Пожежа тривала більше 5 годин, загалом вигоріло 4 гектари території.

«Інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря — 9️,6 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні екоінспекції.

Пожежа у мікрорайоні Велика Корениха. Фото: ДСНС

Пожежа у мікрорайоні Велика Корениха. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.

Як відомо, 10 та 11 серпня в Андріївському лісовому урочищі горіло 54 гектари лісу та 20 гектарів сухої трави та очерету. Вогонь швидко розповсюдився через поривчастий вітер знищивши лісові насадження, хвойний настил, суху траву та очерет.