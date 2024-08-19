Пожежа автомобіля у Миколаївській області, фото ДСНС Миколаївщини

Зранку 19 серпня у Миколаївській області двічі горіли автомобілі. В обох випадках вони загорілись під час руху.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Перший випадок стався в Южноукраїнську, загорівся ВАЗ 21099. Другий — у селищі міського типу Доманівка Вознесенського району. Там загорівся ВАЗ 2115.

«За аналогією займання сталось в підкапотному просторі легковиків на площах 2 квадратних метра. Вогнеборцям вдалось оперативно ліквідувати полум’я й вберегти транспорт від повного знищення», — зазначили у ДСНС.

Працювали чергові караули у складі восьми вогнеборців та двох одиниць пожежної техніки. Причини пожеж встановлюються.

Нагадаємо, протягом 18 та в ніч на 19 серпня у Миколаєві та області виникли 42 пожежі, з яких 35 були повʼязані з горінням сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття загальною площею понад 35 гектарів.