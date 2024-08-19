Постраждала від вибухівки машина поліціянтів, фото: ГУНП Миколаївщини

В Баштанському районі у Миколаївській області затримали чоловіка, який кинув гранату в автомобіль поліцейських.

Про це повідомляє ГУНП Миколаївської області.

В ніч з 15 на 16 серпня під час патрулювання території Софіївської громади наряд сектору реагування патрульної поліції помітив легковий автомобіль без увімкнених габаритних вогнів та без номерних знаків.

Для зупинки авто та перевірки документів поліцейські увімкнули проблискові маячки та за допомогою гучномовця попередили водія про необхідність зупинки транспортного засобу. Однак він проігнорував звернення та збільшив швидкість руху.

Під час переслідування автомобіля правопорушників один із його пасажирів кинув з вікна вибухівку в службовий транспорт правоохоронців. Внаслідок вибуху в поліцейському автомобілі були пошкоджені колеса, бокове скло та утворились численні осколкові ушкодження на кузові.

Кадри з місця затримання, фото: ГУНП Миколаївщини Кадри з місця затримання, фото: ГУНП Миколаївщини Кадри з місця затримання, фото: ГУНП Миколаївщини

Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували вирву на бетонній основі дороги, уламки від ручної гранати та важіль до неї.

Автомобіль знайшли в одному з сіл громади, який зловмисники заховали у господарському приміщенні. Згодом оперативники розшукали та доставили до відділку усіх учасників події.

З пояснень 24-річного фігуранта поліцейським стало відомо, що вибуховий пристрій він кинув у авто правоохоронців нібито через страх за товариша, водія авто, нести відповідальність за керування легковиком у стані сп’яніння.

Правопорушника затримали та повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в одному із сіл Миколаївщини затримали чоловіка, який у місцевому магазині показував відвідувачам гранати.