Військові на території Курську, фото: УНІАН

Збройні сили України контролюють понад 1 250 км² території Курської області РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Під контролем українських військ уже 92 населених пункти на Курщині.

«Ця операція стала найбільшою нашою інвестицією в процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії продовжуються», — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що зараз Україна не може публічно говорити про те, які саме підрозділі залучені до Курської операції.

Він додав, що зараз російське прикордоння навпроти Сумщини «значною мірою очищене від присутності російської армії».

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.