Дмитро Лазарєв під час затримання, фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Державне бюро розслідувань затримали директора Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців. Цим він завдав державі збитків на понад 21 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, мова йде про вже колишнього керівника департаменту, яким станом на 2022 рік працював Дмитро Лазарєв.

Тоді ж у період з листопаду по грудень Херсонська обласна державна адміністрація оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. За даними слідства, тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які купували дешевий, неякісний одяг без відповідності вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий.

Одяг, який закупили для українських військовослужбовців, фото: ДБР Одяг, який закупили для українських військовослужбовців, фото: ДБР Одяг, який закупили для українських військовослужбовців, фото: ДБР

Такі дії, згідно даних ДБР, завдали державі збитків на понад 21 мільйон гривень. Хоча в той же час прокуратура пише про суму у понад 18,7 мільйонів гривень.

Наразі йому повідомлено про підозру у службовій недбалості. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Дмитро Лазарєв уродженець міста Миколаєва. Тривалий час він був керівником Центру надання адміністративних послуг. Після переобрання міським головою Олександра Сєнкевича у 2020 році Лазарєв став його заступником. На посаді віце-мер керував роботою Департаменту енергетики та впровадженням інноваційних технологій.

На початку вторгнення у березні 2023 року Дмитро Лазарєв повідомив, що прийняв рішення звільнитись з посади.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони заявили про розірвання останнього договору з компанією бізнесмена Ігоря Гринкевича «Трейд лайнс рітейл» яка мала постачати харчі ЗСУ у Миколаївську та Херсонську області.

Корупція в Міноборони

За 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. З даної партії продажу курток журналісти знайшли оголошення на сайті OLX.

Пізніше виявилося, що на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Раніше Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі вищими цінами. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповувало і не планує.

Пізніше Державна аудиторська служба підтвердила, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ за завищеною ціною.

В грудні 2023 року Головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що в ЗСУ мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а не на пошуку їжі, одежі, чи засобів бронезахисту, додавши що поняття ЗСУ і корупція не мають бути сумісні.