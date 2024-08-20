Російські військові упродовж доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Четверо людей, зокрема дитина, — поранені.
Про це зранку 20 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Пошкоджені освітній заклад, 17 приватних будинків, газопроводи, господарча споруда, гараж та автомобілі, йдеться в дописі.
За даними ОВА, минулої доби армія РФ обстріляла Антонівку, Берислав, Бургунку, Білозерку, Благовіщенське, Томину Балку, Червоний Маяк, Понятівку, Первомайське, Приозерне, Садове, Комишани, Михайлівку, Ольгівку та Херсон, повідомив Прокудін.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня ППО знищила у Миколаївській області пʼять «Шахедів». Армія РФ також атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, внаслідок чого виникла пожежа, що була швидко ліквідована. Постраждалих немає.
Російські військові упродовж доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області. Четверо людей, зокрема дитина, — поранені.
Про це зранку 20 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Пошкоджені освітній заклад, 17 приватних будинків, газопроводи, господарча споруда, гараж та автомобілі, йдеться в дописі.
За даними ОВА, минулої доби армія РФ обстріляла Антонівку, Берислав, Бургунку, Білозерку, Благовіщенське, Томину Балку, Червоний Маяк, Понятівку, Первомайське, Приозерне, Садове, Комишани, Михайлівку, Ольгівку та Херсон, повідомив Прокудін.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня ППО знищила у Миколаївській області пʼять «Шахедів». Армія РФ також атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, внаслідок чого виникла пожежа, що була швидко ліквідована. Постраждалих немає.