Росіяни вдарила по промисловому об'єкту Тернополя. Загорівся резервуар з топливом.
Про це повідомив заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко.
За словами Віктора Устенка, минулося без потерпілих. Після ворожого удару на місце «прильоту» викликали оперативні служби. Сталося влучання в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.
На місці пожежі працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників та два пожежних потяга. Пожежу локалізовано.
Пізніше у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків пожежі на промисловому об'єкті у Тернополі
Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили пʼять «Шахедів».
Росіяни вдарила по промисловому об'єкту Тернополя. Загорівся резервуар з топливом.
Про це повідомив заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко.
За словами Віктора Устенка, минулося без потерпілих. Після ворожого удару на місце «прильоту» викликали оперативні служби. Сталося влучання в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.
На місці пожежі працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників та два пожежних потяга. Пожежу локалізовано.
Пізніше у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків пожежі на промисловому об'єкті у Тернополі
Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили пʼять «Шахедів».