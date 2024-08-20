Дим від пожежі в резервуарі з топливом. Фото: Суспільне. Тернопіль

Росіяни вдарила по промисловому об'єкту Тернополя. Загорівся резервуар з топливом.

Про це повідомив заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко.

За словами Віктора Устенка, минулося без потерпілих. Після ворожого удару на місце «прильоту» викликали оперативні служби. Сталося влучання в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

На місці пожежі працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників та два пожежних потяга. Пожежу локалізовано.

Пізніше у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків пожежі на промисловому об'єкті у Тернополі

Лвквідація пожежі на промисловому об'єкті у Тернополі. Фото: ДСНС

Лвквідація пожежі на промисловому об'єкті у Тернополі. Фото: ДСНС

Лвквідація пожежі на промисловому об'єкті у Тернополі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили пʼять «Шахедів».