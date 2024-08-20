Пожежа у Миколаївській області 19 серпня, фото: ДСНС Миколаївщини

Минулої доби 19 серпня в Миколаївській області виникло 42 пожежі, одна з яких, через обстріл.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, через ворожий обстріл загорівся сухостій на території Куцурубської громади на площі 1 гектар. Ще девʼять пожеж виникло в житловому секторі. Обійшлося без постраждалих. Також двічі займалися автомобілі у Первомайському та Вознесенському районах.

Щодо пожеж сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків на відкритих територіях, то їх зареєстровано 30 випадків. Пожежно-рятувальним підрозділам довелось приборкати вогонь на загальній площі понад 32 гектара.

«Хоч літо і добігає кінця, а наші громадяни так і не стали дотримуватись правил пожежної безпеки. Ті ж помилки: спалювання сміття на відкритих територіях «Та воно не дістанеться до наших будинків» — сподіваються горе-палії, захаращеність чагарниками присадибних ділянок, паління цигарок в спекотну погоду в природних екосистемах і, навіть, навмисні підпали, які не піддаються людській логіці», — йдеться в повідомленні.

Пожежа у Миколаївській області 19 серпня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 19 серпня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 19 серпня, фото: ДСНС Миколаївщини

За межами населеного пункту в Березнегуватській громаді зайнявся листяний настил (0,9 гектар) та лісові насадження (2 гектара) в урочищі «Розсадник».

До ліквідації пожежі залучались відділення 9 державної пожежно-рятувальної частини, допоміжна техніка для доставлення води державного підприємства «Березнегуватське ЛГ» та трактор з бороною фермерського господарства «Орбіта» для створення протипожежних смуг з метою недопущення розповсюдження полум’я.

Пожежа у Миколаївській області 19 серпня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 19 серпня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 19 серпня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, протягом 18 та в ніч на 19 серпня у Миколаєві та області виникли 42 пожежі, з яких 35 були повʼязані з горінням сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття загальною площею понад 35 гектарів.