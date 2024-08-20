Затримання фельдшера. Фото: СБУ

В Одеській області затримали фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги, якого підозрюють у коригуванні ворожих по одному з портових міст регіону.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Вказується, що росіяни намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. Для цього вони залучили 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги.

«За вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів швидкої. Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ», — йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі затримали трьох дівчат віком від 19 до 23 років за підозрою у коригуванні російських ударів.