FPV-дрон, Фото: Telegram

Росіяни атакували Козачу Лопань на Харківщині з FPV-дрона, загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

«Близько 10:50 загарбники вдарили дроном по цивільній автівці. Від отриманих травм загинув 64-річний чоловік», — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки поранено місцевого жителя та працівників Дергачівської міськради. Їм надали допомогу на місці.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня ППО знищила у Миколаївській області пʼять «Шахедів». Армія РФ також атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, внаслідок чого виникла пожежа, що була швидко ліквідована. Постраждалих немає.