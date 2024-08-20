Жінки в армії, фото з відкритих джерел

Кількість жінок в Україні, які виявляють інтерес до служби в армії, значно збільшилася: близько 20% усіх звернень до рекрутингових центрів надходять від українок.

Про це повідомив представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефіру телемарафону «Єдині новини».

Зокрема, він зазначив, що це свідчить про те, що потенціал значний.

«Для жінок на сьогоднішній день є можливість знайти себе у військовій службі, реалізуватися як фахівцю. Нормативних обмежень щодо цього немає. На наш погляд, тут більше є психологічних і культурних обмежень. Сьогодні — це важливо і правильно знаходити відповідні позиції жінкам, які добровільно вирішили долучитися до армії», — зазначив Олексій Бежевець.

За його словами, нині найбільшу зацікавленість серед рекрутів — як чоловіків, так і жінок — викликають вакансії у підрозділах, що займаються безпілотниками та наземними дронами. Також популярними є посади у сфері розвідки. Крім того, постійним попитом користуються вакансії у штабах, де можна застосувати свої цивільні професійні навички.

Нагадаємо, перші семеро ув'язнених жінок уклали контракт зі Збройними Силами України.