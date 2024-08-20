Знак з написом «Курська область», Росія. Фото: Global Look Press

Станом на 20 серпня Збройні сили України утримують контроль над понад 1260 квадратними кілометрами території та 93 населеними пунктами в Курській області РФ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих і регіональних влад в ефірі національного телемарафону.

«За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулись на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 кв. км території і взяли під контроль 93 населені пункти», — повідомив він.

За словами головнокомандувача, ворог застосовує маневрену оборону, прагнучи запобігти подальшому просуванню підрозділів Сил оборони вглиб російської території, збільшує угруповання та переміщує війська з інших напрямків.

«Подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки», — додав Олександр Сирський.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

15 серпня представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.