Сьогодні, 20 серпня, в Херсоні внаслідок російських атак постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Близько шостої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Дніпровському районі Херсона», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 53-річний чоловік. У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, 18 серпня, російські війська атакували населений пункт в передмісті Херсону.