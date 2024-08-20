Мед, фото: Екомалина

З 21 серпня в Європейському Союзі вводяться захисні мита на український мед, які будуть діяти до червня 2025 року.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

З 21 серпня до 5 червня 2025 року імпорт українського меду до ЄС буде здійснюватися в межах тарифних квот, визначених Угодою про асоціацію.

«Автоматичне відновлення тарифних квот було ініційовано через досягнення обсягів імпорту до ЄС, які відповідають середньорічним показникам між 1 червня 2021 і 31 грудня 2023 року, згідно з запобіжниками, узгодженими в червні цього року для семи видів сільськогосподарської продукції», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за останні п’ять років імпорт українського меду до ЄС був досить стабільним, в середньому 49 тисяч тонн на рік.

Нагадаємо, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС у відновленні постраждалої енергосистеми України.