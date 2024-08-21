Майже 5 тисяч випадків домашнього насильства зафіксовано на Миколаївщині в 2024 році, фото: Shutterstock

За перші шість місяців 2024 року на території Миколаївської області зафіксовано близько 5 тисяч випадків домашнього насильства.

Таку статистику під час брифінгу озвучила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, пишуть «НикВести».

За словами посадовиці основним фактором, що вплинув на зріст випадків домашнього насильства стала війна. Якщо в 2022 році кількість звернень складала трохи більше 5 тисяч, то в 2023 році їх надійшло 11 тисяч.

У 2024 році надійшло 4841 звернення щодо насильства, підтверджене Головним управлінням Національної поліції Миколаївської області: 4025 стосують жінок, 521 випадок щодо чоловіків та 295 щодо дітей.

— Фактично, цих випадків набагато більше, адже не кожен чоловік чи жінка готові заявити, що з ними сталось. Є проблема в індефікації таких звернень. Коли ми кажемо, що страждають тільки жінки, це не правда. Страждають і чоловіки, і діти. Діти страждають навіть в тому разі, якщо вони і не є обʼєктом насильства, а стали свідками. Відповідно до чинного законодавства, така дитина є постраждалою особою, — розповіла Оксана Єльчієва.

В якості протидії насильства на території Миколаївської області діють надавачі комплексу послуг, які надають допомогу особам, постраждалим від насилля, каже Оксана Єльчієва.

— В нас працює більше 21 мобільної бригади, в яку входять соціальні працівники та психологи. Вони можуть виїхати на місце, надати допомогу постраждалим сімʼям, — зазначила вона.

Куди звертатись у разі, якщо ви стали жертвою домашнього насильства:

Миколаївська обласна мобільна бригада: +38 096 970 78 52;

Миколаївська міська мобільна бригада: +38 050 811 45 20, +38 096 146 94 52.

Постраждалі також мають можливість переміститись до соціально захищених місць. Зокрема на території Миколаївської області діють три притулку, які можуть надавати тимчасовий прихисток, юридичну та економічну допомогу.

А також діють простори «Вільна», «Шлях стійкості», «Family Friendly Space», де фахівці надають допомогу жінкам, дітям та ветеранам та членам сімей загиблих.

Національна гаряча лінія з протидії домашнього насильства: 116 123.

Нагадаємо, 1 квітні у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерного насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток.