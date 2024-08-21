Росіяни обстріляли дитяче кафе. Фото:Telegram-канал Івана Федорова

Росіяни поцілили у дитяче кафе у Зпоріжжі. Одна дитина загинула, травми отримали ще шестеро дітей.

Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріл кафе у селищі Малокатеринівка стався 20 серпня. Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих. У середу, 21 серпня, очільник ОВА уточнив, що кількість постраждалих в районі стала більшою – травми отримали шестеро дітей.

«14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей травмовано – це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років. Такі невтішні наслідки російських обстрілів Запорізького району», – йдеться у його повідомленні.

Іван Федоров також додав, що протягом минулої доби російські загарбники 303 рази вдарили по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що вчора, 20 серпня армія РФ спрямувала дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок.