Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, Фото: Суспільне Херсон

Протягом доби, з 20 по 21 серпня, російські військові обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.

Серед поранених є чотири дитини, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Зеленівка, Надеждівка, Понятівка, Федорівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Садове, Токарівка, Берислав, Миколаївка, Одрадокам'янка, Шилова Балка, Зміївка, Заможне, Михайлівка, Дудчани, Шляхове, Веселе та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Загалом, російські військові обстріляли освітній та медичний заклади, адмінбудівлі, заклад громадського харчування та територію фермерського господарства. Також під ударом опинилися житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

Окрім того, росіяни пошкодили газогін, водогін, свердловину та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 20 серпня армія РФ спрямувала дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок.

Раніше, у ніч проти 20 серпня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили пʼять «Шахедів».