44 пожежі виникло на Миколаївщині 20 серпня. Фото: ДСНС

У вівторок, 20 серпня, на території Миколаївської області виникло 44 пожежі, внаслідок цього вигоріло близько 63 гектарів.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найбільша кількість пожеж (37) виникла на відкритих територіях. Горіла суха трава, лісосмуга та чагарники. Через людську недбалість, з відкритої території полумʼя перекинулося на житлові будинки.

«Полум’я дісталось і до приватних житлових секторів, а саме господарчих споруд у с. Новофедорівка Коблівської ТГ Миколаївського району, даху житлового будинку, покрівлі двох літніх кухонь, господарчої будівлі у с. Мартинівському Прибужанівської ТГ Вознесенського району», — пишуть рятувальники.

Наслідки пожеж у Миколаївські області 20 серпня. Фото: ДСНС Наслідки пожеж у Миколаївські області 20 серпня. Фото: ДСНС

Масштабну пожежу на площі 23,5 гектарів ліквідували в урочищі «Улянівське» філії «Баштанське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарства «Ліси України» в Софіївській громаді.

«Наразі господарі на власних ділянках заготовляють сіно та солому для худоби. Через використання відкритого вогню, необережні дії майже кожного дня фіксуємо такого роду займання», — йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, ще 4 пожежі виникли у приватному секторі, горіло сіно, сміття, приватні будинки та автомобілі.

«Цього разу без зимових «запасів» залишись мешканці в с. Кір’яківка Веснянської ТГ Миколаївського району (горіла солома в тюках в причепі на 100 кв. м), с. Берізки Кривоозерської ТГ Первомайського району (сіно на площі 10 кв.м)», — пишуть рятувальники.

На Миколаївщині за добу виникло 44 пожежі. Фото: ДСНС На Миколаївщині за добу виникло 44 пожежі. Фото: ДСНС

У селищі Березнегувате Баштанського району зайнявся автомобіль ВАЗ 2109, після чого полум’я поширилось на господарчу споруду, дрова, сіно й солому. Також горіло сміття в металевих гаражах.

«Сміття двох приватних металевих гаражів та сміття в одному з них на площі 20 кв. м, де відповідно і виникла пожежа, ліквідовано двома пожежними відділеннями та черговою зміною оперативно-координаційного центру в Інгульському районі м. Миколаєва. Рятувальники за допомогою бензорізака деблокували двері та потрапили всередину для гасіння полум’я. Постраждалих немає», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 19 серпня в Миколаївській області виникло 42 пожежі, одна з яких, через обстріл.