У Тернополі фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти. Фото: центр контролю та профілактики хвороб.

У Тернополі фіксують підвищений вміст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі.

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«На 10:30 21 серпня 2024 року за результатами розрахунків досі спостерігається перевищення ГДК вмісту хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі на території м. Тернопіль, згідно вимог наказу МОЗ № 813 від 10.05.2024 року «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», — йдеться у повідомленні.

Жителів Тернополя закликають дотримуватись рекомендацій: без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей, людей похилого віку, хворих із хронічними захворюваннями легень на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Наразі ще тривають дослідження повітря в межах Тернопільського району.

Нагадаємо, у Тернополі в результаті удару російської ракети вночі 20 серпня спалахнула ємність із пально-мастильними матеріалами. До ліквідації пожежі було залучено понад 20 одиниць техніки, понад 90 рятувальників.