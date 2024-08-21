Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Російські війська атакували передмістя Херсона безпілотниками. Одна людина загинула, ще двоє цивільних отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В Антонівці окупанти скинули вибухівку на подвір'я житлового будинку, внаслідок чого загинула 84-річна жінка. У Кіндійці під удар БпЛА потрапили двоє людей, які перебували в автомобілі.

«66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення ноги та часткову травматичну ампутацію стопи. У 52-річного потерпілого — вибухова травма та поранення стегна», — йдеться в повідомленні.

Обох постраждалих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом доби, з 20 по 21 серпня, російські військові обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.