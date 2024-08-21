Російські війська атакували передмістя Херсона безпілотниками. Одна людина загинула, ще двоє цивільних отримали поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В Антонівці окупанти скинули вибухівку на подвір'я житлового будинку, внаслідок чого загинула 84-річна жінка. У Кіндійці під удар БпЛА потрапили двоє людей, які перебували в автомобілі.
«66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення ноги та часткову травматичну ампутацію стопи. У 52-річного потерпілого — вибухова травма та поранення стегна», — йдеться в повідомленні.
Обох постраждалих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом доби, з 20 по 21 серпня, російські військові обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.
Російські війська атакували передмістя Херсона безпілотниками. Одна людина загинула, ще двоє цивільних отримали поранення.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
В Антонівці окупанти скинули вибухівку на подвір'я житлового будинку, внаслідок чого загинула 84-річна жінка. У Кіндійці під удар БпЛА потрапили двоє людей, які перебували в автомобілі.
«66-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення ноги та часткову травматичну ампутацію стопи. У 52-річного потерпілого — вибухова травма та поранення стегна», — йдеться в повідомленні.
Обох постраждалих доставили до лікарні, де їм надають медичну допомогу.
Нагадаємо, протягом доби, з 20 по 21 серпня, російські військові обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.