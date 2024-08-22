Лікарка, фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10293, який забороняє медикам, фармацевтам та фахівцям з реабілітації приймати від виробників чи їхніх представників товари або подарунки в обмін на обіцянку рекомендувати їх пацієнтам.

Про повідомив народний депутат, голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Відтепер медичні працівники, провізори та фахівці з реабілітації повинні відмовлятися від отримання зразків для продажу або реклами пацієнтам таких продуктів, як:

лікарські засоби;

медичні вироби;

допоміжні засоби реабілітації, за винятком випадків клінічних випробувань.

«Законопроєкт встановлює перелік заборон у взаємодії медичних працівників та фармацевтичних компаній, зокрема просування медичними працівниками зразків лікарських засобів. Подібні заборони багато років діють у країнах ЄС та США», — написав Михайло Радуцький.

Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради погодив зміну тарифу на частину послуг в трьох медичних закладах Миколаєва: міських лікарнях №1 та №4, а також Центрі первинної медико-санітарної допомоги №3.