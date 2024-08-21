Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

З початку року у Миколаївській області виникло 2 тисячі 188 пожеж в природних екосистемах.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, знищено 2 тисячі 727 га.

«Найбільше вогняна стихія в 2024 році сколихнула громади Миколаївського району (1079 випадків), менше – Баштанського (434), Первомайського (358), Вознесенського (261). Серед поширених причин – необережне поводження з вогнем, ймовірні підпали, обстріли окупантів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, часто під дією вітру в небезпеці опиняється приватний сектор.

«В такому випадку головна задача рятувальників – не допустити полум’я до житла громадян, об’єктів інфраструктури тощо», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у вівторок, 20 серпня, на території Миколаївської області виникло 44 пожежі, внаслідок цього вигоріло близько 63 гектарів.