Сьогодні, 21 серпня, школярі Снігурівської громади відвідали мобільний клас безпеки.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області (ДСНС).
На уроці, присвяченому навчанню безпеки життєдіяльності, рятувальники говорили з дітьми передусім з теми мінної та пожежної безпеки.
«Закріплювали матеріал 3D макетами, інформаційними буклетами, розробленими ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. На свіжому повітрі дітлахи позмагались в пожежній естафеті: долали смугу перешкод, гасили займання. Поліцейські перевірили знання школярів з безпеки на дорозі», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».
Читайте статтю «НикВести» «Людина поруч із сучасною технікою. Як водолази-сапери разом з дронами та роботами шукають міни у річках Миколаєва».
Також читайте статтю «НикВести» «Я подивився на ногу та побачив фарш». Історія миколаївського сапера, який наступив на міну та втратив стопу».
Сьогодні, 21 серпня, школярі Снігурівської громади відвідали мобільний клас безпеки.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області (ДСНС).
На уроці, присвяченому навчанню безпеки життєдіяльності, рятувальники говорили з дітьми передусім з теми мінної та пожежної безпеки.
«Закріплювали матеріал 3D макетами, інформаційними буклетами, розробленими ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. На свіжому повітрі дітлахи позмагались в пожежній естафеті: долали смугу перешкод, гасили займання. Поліцейські перевірили знання школярів з безпеки на дорозі», — йдеться у повідомленні.
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
Підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищують поля від мін на деокупованій Миколаївщині».
Читайте статтю «НикВести» «Людина поруч із сучасною технікою. Як водолази-сапери разом з дронами та роботами шукають міни у річках Миколаєва».
Також читайте статтю «НикВести» «Я подивився на ногу та побачив фарш». Історія миколаївського сапера, який наступив на міну та втратив стопу».