Баклажки для води, фото: «НикВести»

Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Як повідомляє «Миколаївводоканал», водопостачання припинено для виконання ремонтних робіт житлово-експлуатаційною конторою.

Тож, водопостачання припинено по вулиці Нікольській, 8 — 4-ий та 5-й корпуси.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 22 серпня.

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