Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Як повідомляє «Миколаївводоканал», водопостачання припинено для виконання ремонтних робіт житлово-експлуатаційною конторою.
Тож, водопостачання припинено по вулиці Нікольській, 8 — 4-ий та 5-й корпуси.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 22 серпня.
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».
Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Як повідомляє «Миколаївводоканал», водопостачання припинено для виконання ремонтних робіт житлово-експлуатаційною конторою.
Тож, водопостачання припинено по вулиці Нікольській, 8 — 4-ий та 5-й корпуси.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 22 серпня.
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».