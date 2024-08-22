Українські ударні дрони. Фото: Mezha

Міністерство оборони Нідерландів у середу, 21 серпня, повідомило про придбання 51 мобільного радара для виявлення безпілотників, які будуть передані Україні.

Про це йдеться в пресрелізі відомства, як пише «Європейська правда».

Контракт на придбання мобільних радарів було підписано в Гаазі на заводі Robin Radar Systems. Очікується, що Україна отримає 51 радар у четвертому кварталі 2024 року, їх доставка буде здійснюватися поступово.

«Оскільки система є мобільною, противнику складніше знайти радар, а отже, складніше його нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти, а потім знищувати ворожі безпілотники», — йдеться у повідомленні Міністерство оборони Нідерландів.

Нагадаємо, що 26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйони доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.

Також повідомлялося, що Латвія у 2024 році інвестує у коаліцію безпілотників 20 мільйонів євро на підтримку України. Таку ж суму спрямують на посилення латвійської армії дронів.

У лютому 2024 року повідомлялося, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.