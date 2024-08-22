Російський безпілотник. Ілюстраційне фото armyinform

У четвер, 22 серпня, окупанти атакували з безпілотника хлопця, який стояв на зупинці у Херсоні.

Про це повідомили у Херсонській обласні військовій адміністарції.

Бригада «швидкої» доставила до лікарні херсонця, у нього вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.

Наразі постраждалий знаходиться під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що у середу вночі 21 серпня російська армія вдарила балістичною ракетою по території Березнегуватської громади у Миколаївській області.