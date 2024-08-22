На Миколаївщині 21 серпня ліквідували 43 пожежі. Фото ДСНС

У середу, 21 серпня, на території Миколаївської області зафіксували 43 пожежі. Загалом вигоріло 36 гектарів землі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За даними рятувальників, найбільше займань виникло на відкритих територіях — 38. Тричі доводилося гасити пожежі в житловому секторі, у тому числі через ракетний обстріл.

«Уночі, 21 серпня, о 23:05 ворог вдарив балістичною ракетою, попередньо «Іскандер-М», по Березнегуватській територіальній громаді. Внаслідок чого, виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників. Пожежу ліквідовано вогнеборцями 7, 9 державних пожежно-рятувальних частин», — повідомили рятувальники.

Наслідки пожеж на Миколаївщині 21 серпня. Фото: ДСНС Наслідки пожеж на Миколаївщині 21 серпня. Фото: ДСНС

Загалом за добу пожежникам вдалося врятувати від вогню три житлових будинки, одну господарчу споруду та двоповерхову будівлю. До гасіння долучилися 126 рятувальників та 32 одиниці техніки.

«Підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області забезпечено оперативне реагування на всі повідомлення. Допомагали у гасінні місцеві пожежні охорони «Коблево», «Шевченкове», «Первомайське», «Бузьке», «Мартинівка», «Софіївка», «Пересадівка», «Синюхин Брід», «Рибаківка», «Широколанівка». В окремих епізодах доставляння води забезпечували місцеві фермери та підприємці», — повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше «НикВести» писали, що під час ліквідації пожежі після удару балістикою по Березнегуватській громаді рятувальники евакуювали чотирьох людей.

Остання атака балістикою по Миколаєву

Вибух в Миколаєві пролунав о 17:14. Як виявилось, удар прийшовся по житловому району міста.

Від ракетного удару окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок.

За годину після атаки у коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина. Мати хлопчика, який загинула внаслідок ракетного удару, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, попередньо, окупанти вдарили по місту ракетою Х-59.

На атаку по Миколаєву відреагував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зараз потрібні нові рішення на підтримку захисту України.