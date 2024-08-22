Завтра, 23 серпня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.
Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.
Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.
Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.
Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).
Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.
Завтра, 23 серпня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.
Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.
Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.
Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.
Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).
Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.