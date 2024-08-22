Запорізькі піротехніки допомагають розміновувати деокуповані території Миколаївщини, застосовуючи машини механізованого розмінування.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Миколаївській області.

«Наразі, запорізькі колеги за допомогою машин GCS-200 проводять дану роботу на Снігурівщині. Шляхом механізованого розмінування, міни та снаряди, які опинились на шляху машини, підриваються. Дистанційне керування дозволяє перевіряти територію, перебуваючи на безпечній відстані від щільно замінованої ділянки», — йдеться у повідомленні.

Розмінування Миколаївщини, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Піротехніки, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Піротехніки, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, від початку повномасштабного вторгнення, піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знищено шляхом контрольованого підриву 25 тисяч 206 одиниць валовий національний продукт, розміновано 7 тисяч 346 га.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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