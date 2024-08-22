Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Як повідомляє «Миколаївводоканал», для виконання аварійних робіт в районі дитячої обласної лікарні припинено водопостачання.
Тож, водопостачання припинено по вулиці по вулиці 28 Армії, 2-4 з буквами.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 17:00 23 серпня.
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».
Сьогодні у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Як повідомляє «Миколаївводоканал», для виконання аварійних робіт в районі дитячої обласної лікарні припинено водопостачання.
Тож, водопостачання припинено по вулиці по вулиці 28 Армії, 2-4 з буквами.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 17:00 23 серпня.
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».