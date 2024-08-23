BMW, фото: Dexpens

Продажі повністю електричних автомобілів BMW у ЄС зросли на близько третини в липні, тоді як поставки Tesla зменшилися на 16%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, продажі повністю електричних автомобілів BMW у ЄС у липні зросли майже на третину, досягнувши 14 869 одиниць, тоді як поставки Tesla знизилися на 16%, склавши 14 561 одиницю.

Загалом європейські покупці зареєстрували 139 300 нових електромобілів, що на 6% менше порівняно з липнем 2023 року.

Нагадаємо, у Миколаєві планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Ця програма націлена на стимулювання використання транспортних засобів з електричними двигунами та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.