Ольга Харлан, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв миколаївській олімпійській чемпіонці Ользі Харлан звання «Національна легенда України».

Відповідне відео президент опублікував у Telegram.

Загалом Володимир Зеленський вручив державні нагороди одинадцятьом видатним особистостям, серед яких громадські діячі, діячі культури і спорту, військові та медики.

«Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України», – написав він.

Володимир Зеленський вручає нагороду Ользі Харлан, скриншот з тг-каналу Zelenskiy/Official

Ольга Харлан та Ігор Поклад, фото: ОП

Ольга Харлан та Олександр Усик, фото: ОП

Ольга Харлан, фото: ОП

Нагорода «Національна легенда України», фото: ОП

Хто отримав нагороди від президента

Ніна Матвієнко (посмертно) – українська співачка та акторка, народна артистка України,

Говард Баффет – американський бізнесмен і філантроп,

Олександр Дубовик – живописець, графік, монументаліст,

Олег Коростельов – гендиректор конструкторського бюро «Луч»,

Іван Лукашевич – бригадний генерал,

Ігор Поклад – композитор,

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії,

Ольга Харлан – багаторазова чемпіонка та призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях,

Віталій Хмель – ординатор, лікар, торакальний хірург Головного військового медичного клінічного центру «Центральний клінічний госпіталь» ДПСУ капітан медичної служби,

Ірина Юрченко – провідник пасажирського вагону виробничого підрозділу Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський,

Сергій Параджанов (посмертно) – радянський, український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.

Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.