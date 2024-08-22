Сьогодні, 22 серпня, у Миколаєві відбулося урочисте відкриття ветеранського простору «Veteran Development Centre – Центр Ветеранського Розвитку».

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА), координатором простору є колишній військовослужбовець та спортсмен Олег Шевченко.

Зазначається, що у хабі є консультаційна, спортивна та реабілітаційна зала, арт-простір, а також зона коворкінгу та нетворкінгу.

«У нашому регіоні найбільший військовий контингент в Україні, відповідно кількість ветеранів буде такою ж. Тому ми зобов’язані створити комфортні умови для вашої реабілітації та покращення якості життя. Наші Герої повинні відчувати, що вони важливі для нас. Продовжуємо робити для цього усе можливе», – розповів начальник ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві відкрили ветеранський простір, фото пресслужби Миколаївської ОВА

Військові, фото пресслужби Миколаївської ОВА

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не дивлячись на те, що з міського бюджету забрали 2,7 мільярда на потреби армії українські військові продовжують звертатися за допомогою до депутатів.