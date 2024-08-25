ППО на Миколаївщині збили в ніч 25 серпня 8 дронів типу «Shahed». Фото: АрміяInform

У ніч на 25 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».

Як повідомляє Миколаївська ОВА, сили протиповітряної оборони збили вісім з них, але уламки все ж пошкодили будинки.

Також загорілася суха трава, яку швидко загасили пожежники.

— Внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчі споруди. Також виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає, – зазначили в ОВА.

Окрім цього, увечері 24 серпня ворог обстріляв Куцурубську громаду з артилерії, але також без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі, 24 серпня, російські військові скинули в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.