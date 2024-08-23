Сили оборони України збили 14 «Шахедів». Фото з Pixebay

У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області. Також з Єйська та Курська випустили 16 ударних безпілотників типу Shahed.

Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 «Шахедів». Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила», — йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо, що на Миколаївщині сили ППО вночі, 21 серпня, знищили десять БПЛА типу Shahed-131/136.