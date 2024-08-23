Військовий медик показує страви, якими годують під час лікування у психлікарні, скриншот з відео Петра Коноплі

Бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Керівництво лікарні та обласна військова адміністрація кажуть, що у закладу немає коштів.

На опублікованому відео парамедик скаржиться, що пацієнтів закладу годують перевареною їжею, яка схожа на клей, а в палатах на стінах пліснява.

Щоденне меню, яким годують військових, складається з найдешевих продуктів без свіжих овочів та мʼяса. Парамедик назвав цю їжу гидотою та відмовився далі її споживати, оголосивши голодування.

Крім того, на відео також видно стан самих палат, де на стінах — тріщини та пліснява.

— Воїни, які захищають зараз країну, не мають терпіти таке ставлення до себе. Чому я думаю, що маю право оцінювати їжу у лікарні? Тому що за ці майже три роки війни я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях та реабілітаційних центрах, і там годують нормально, смачно. Є овочі, є фрукти. Тому, коли я потрапляю до лікарні, розумію, що приїхав від’їстися, щоб повернутися повним сил назад на службу, — заявив Петро Конопля.

Керівництво лікарні у відповідь на обвинувачення військового заявляє про недостатнє фінансування та неспроможність забезпечити умови для великої кількості військових через незавершений ремонт будівлі.

Начальник третього відокремленого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я Станіслав Сервецький у коментарі Суспільне.Одеса повідомив, що лише зараз заклад офіційно почне косметичний ремонт, однак на належне харчування грошей у лікарні немає.

— Харчування проводиться на цивільному рівні, а не на військовому. У бійців харчування має бути за іншими рецептами, по дорожчім цінам. У нас такої фінансової можливості наразі немає, отже теж цю проблему вирішуємо, — сказав медик.

На ситуацію також відреагувала Одеська ОВА, зазначивши, що заклад фінансове обмежений, а вартість щоденного харчування військових замала — всього на 100 гривень.

— На сьогодні керівнику закладу дано доручення щодо розрахунку фінансової можливості збільшення вартості добового харчування військового. Я думаю, що упродовж доби буде зроблений цей розрахунок і, безумовно, якість харчування та калорійність цього харчування буде збільшена до максимально можливого рівня упродовж тижня. За попередніми оцінками, вартість можна збільшити у півтора раза, — зазначив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Нагадаємо, на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування.