Наслідки удару по Козацькому на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Новоберислав, Томарине, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Милове, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін та сільгосптехніку.

Нагадаємо, що у четвер, 22 серпня, окупанти атакували з безпілотника хлопця, який стояв на зупинці у Херсоні.