На Миколаївщині викрили ще одну схему, за допомогою якої чоловіки отримували фіктивні документи про непридатність до військової служби. Затримано двох підозрюваних.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, двоє місцевих адвокатів пропонували військовозобов’язаним допомогти зробити документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Двох адвокатів з Миколаївщини підозрюють у заробітку на схемі ухилення від мобілізації. Фото: СБУ Двох адвокатів з Миколаївщини підозрюють у заробітку на схемі ухилення від мобілізації. Фото: СБУ

«Для маскування оборудки юристки укладали із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу. Вартість такої «правової допомоги» становила від 1 тисяча доларів США з одного «клієнта»», — вказують в СБУ.

Також у Службі безпеки України додають, що адвокати мали особисті зв’язки серед представників військово-лікарської комісії та залучати їх до «справи».

«Фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон», — йдеться у повідомленні.

Жінці-адвокату повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 4 статті 27 частини 2,3 статті 369 (підбурювання до надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вимогу дії з використанням службового становища, вчинене повторно, за попередньою змовою групою ociб)

частина 3 статті 332 (сприяння порадами незаконного переправлення ociб через державний кордон України, наданні засобів для незаконного переправлення oci6 через державний кордон України, з корисливих мотивів).

Іншому адвокату повідомили про підозру за частиною 4 статті 27 частини 3 статті 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Підізрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі.

Схеми ухиляння від мобілізації на Миколаївщині

Нагадаємо, що у березні 2024 року на Миколаївщині викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. До злочинної групи причетні п’ятеро людей. Серед них очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця — посадовиця лікарні.

Нагадаємо, що 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Однак, виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовлення довідок для ухилянтів від мобілізації, залишився на посаді.

Прокурор Миколаївської області Дмитро Казак у вересні повідомив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником.

Нагадаємо, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він також сказав, що вважає організацію схеми людським фактором: «Як то кажуть темна сторона душі, яку так просто не побачиш».

Він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Крім того Юрій Гранатуров вважає, що управління охорони здоров’я облдержадміністрації не несе відповідальність за діяльність директора обласного центру психічного здоров’я і схему заробітку на ухилянтах, головних лікарів призначає Миколаївська облрада.

У червні 2024 року СБУ затримала екснардепку з Миколаєва за підозрою в організації схеми ухилення від мобілізації

Раніше у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.