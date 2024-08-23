Повідомлено про мінування 16 судів. Фото: ГУ Нацполіції

У п’ятницю. 23 серпня, у різних областях України невідомі повідомили про мінування судів. Станом на 12:36 відповідні дані отримали 16 судів.

Про це повідомила пресслужба Судової влади.

Повідомили про мінування у ряді судів. Серед яких Житомирський апеляційний суд, Господарський суд Івано-Франківської області, Баштанський районний суд Миколаївської області, Білопільський районний суд Сумської області, Менський районний суд Чернігівської області, Сокирянський районний суд Чернівецької області, Чернівецький районний суд Вінницької області, Городенківський районний суд Івано-Франківської області, Нововодолазький районний суд Харківської області, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області, Великомихайлівський районний суд Одеської області, Господарський суд Одеської області, Київський апеляційний суд, Братський районний суд Миколаївської області, Дергачівський районний суд Харківської області.

«Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 квітня 2024 року правоохоронці викрили неповнолітнього мешканця Умані Черкаської області, який надіслав електронного листа з погрозами влаштувати вибух в одному з торгових центрів Миколаєва.