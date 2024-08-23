В Одесі затримали чоловіка, який підозрюється у наведенні ворожих ударів по місту. Фото: СБУ

В Одесі затримали чоловіка, який підозрюється у наведенні ворожих атак по місту. Правоохоронці стверджують, що він скоригував подвійний удар «Іскандерами» по місту.

Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України.

Затриманим виявився місцевий рієлтор. Вказується, що 15 березня він звітував спецслужбі країни-агресора про наслідки подвійного удару по Одесі під час атакуви цивільної інфраструктури балістичними ракетами «Іскандер-М».

«Коли на місце прильоту прибули рятувальники, співробітники Національної поліції та медики, рашисти вдарили по них другою ракетою», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після «зливу» інформації про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі підозрюваний продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню.

Серед пріоритетних цілей росіян були місця тимчасового базування Сил оборони в Одесі. Для збирання розвідданих рієлтор використовував зв’язки серед своїх клієнтів.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги, якого підозрюють у коригуванні ворожих по одному з портових міст регіону.

Раніше повідомлялося, що до суду передали справу посадовця Приморського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі, якого підозрюють в заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.